45 trabajadores del OOMAPAS reciben reconocimiento por décadas de servicio a la sociedad nogalense
El Gobierno Municipal de Nogales reconoció a 45 trabajadores del OOMAPAS por 15, 20, 25 y 30 años de servicio, en una ceremonia encabezada por el alcalde Juan Gim Nogales. Durante el evento se destacó la labor y compromiso del personal en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, así como las acciones emprendidas para mejorar sus condiciones laborales y fortalecer la infraestructura del organismo en beneficio de la comunidad.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/02/2026 04:51 PM.
En Nogales y editada el 27/02/2026 04:57 PM.