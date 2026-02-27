45 trabajadores del OOMAPAS reciben reconocimiento por décadas de servicio a la sociedad nogalense

Cuarenta y cinco trabajadores del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, recibieron reconocimientos por su labor por más de 15, 20 y 25 y 30 años de trayectoria, en su servicio a la sociedad nogalense, en una ceremonia encabezada por el presidente municipal Juan Gim Nogales, en el teatro auditorio de esta frontera.El director del OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, mencionó que este homenaje no solo celebra a quienes han entregado su vida en años de servicio a la institución, sino también a aquellos que sirven de manera directa en uno de las necesidades humanas más básicas, es decir el consumo de agua, por medio de infraestructura, que, si bien puede tener sus complicaciones, hace su trabajo de manera ininterrumpida en la gran mayoría de los sectores.
Tienen un extra, creo que estamos trabajando en armonía, estamos trabajando en equipo, se les pagan horas extra cuando se tiene que trabajar aparte, ahorita les proporcionamos a veces alimentos en los diferentes turnos cuando es necesario y pues es un ambiente para mí muy bonito, es un ambiente de compañerismo, de lealtad y de trabajo, sobre todo, de trabajo en equipo, comentó el director de OOMAPAS.
Porque creo que todos necesitamos una motivación, necesitamos una motivación y necesitamos que se nos reconozca nuestros méritos y creo que es la manera de sacar adelante lo que es el trabajo, porque es muy estresante el trabajo en los mapas y todos necesitamos motivación, hasta todos, todos, manifestó.