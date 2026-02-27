Barra Sonorense y Casa Jurídica impulsan capacitación en Nogales y Hermosillo

Un importante compromiso se estableció mediante una firma entre la Barra Sonorense de Abogados en su capítulo Nogales y la Casa de los Saberes Jurídicos en Hermosillo, que es un brazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que permitirá a los profesionales del derecho el continuar su gestión a favor de la capacitación por medio de conferencia, talleres y la participación activa hacia una mayor apertura y descentralización del acervo jurídico.El evento fue encabezado por el presidente de la Barra Sonorense de Abogados en la frontera Osvaldo Ordorica Hodgers, quien, junto a los miembros de este colegio, recibió a José Carmelo Vázquez, director de la Casa de los Saberes Jurídicos en Sonora y parte de su equipo, todo esto con la gestión directa de Omar Hernández de la BSA y David Soto del instituto de la capital del estado.
La Casa de los Saberes Jurídicos es una extensión, es un brazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el hecho de que nosotros podamos firmar esta Carta de Compromiso hoy con ellos para que podamos coadyuvar y traigamos conferencias, talleres y podamos participar de manera activa con la Casa de los Saberes Jurídicos en Hermosillo y que ellos se trasladen a la ciudad de Nogales para poder proporcionarnos esas facilidades creo que no se había visto antes en Nogales. Y eso ayudará a prepararnos mejor, a traer eventos que sean de interés no solamente para los abogados sino inclusive también para la comunidad en general, comentó el presidente.
La Casa de la Cultura tiene un acervo muy importante. Creo que la apertura que tienen es la que más trasciende aquí porque, si bien es cierto, siempre han estado ahí. Muchas veces el ciudadano común, inclusive nosotros como abogados, lo expresaba el titular hace unos minutos en nuestro desayuno, que no siempre es fácil acceder a él. A veces uno tiene que trasladarse desde la lejanía, de aquí en Nogales, pues hay que trasladarse a Hermosillo y no siempre está disponible. Entonces esa apertura que nos proporcionan es invaluable, indicó.