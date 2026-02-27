Barra Sonorense y Casa Jurídica impulsan capacitación en Nogales y Hermosillo

Barra Sonorense y Casa Jurídica impulsan capacitación en Nogales y Hermosillo
La Barra Sonorense de Abogados, capítulo Nogales, firmó una carta de compromiso con la Casa de los Saberes Jurídicos en Hermosillo, brazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para fortalecer la capacitación y actualización del gremio jurídico en la frontera.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/02/2026 04:43 PM.
En Nogales y editada el 27/02/2026 04:49 PM.