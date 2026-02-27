CBP detiene 18 mil cartuchos y 4.5 libras de cocaína en garitas de Nogales

Agentes de la CBP aseguraron en Nogales casi 18 mil cartuchos para rifles de asalto y más de 4.5 libras de cocaína durante inspecciones en garitas fronterizas. Los decomisos, detectados en vehículos durante operaciones rutinarias, quedaron bajo investigación federal y forman parte de los esfuerzos permanentes de la agencia para combatir el tráfico de drogas y armas en la región.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/02/2026 05:12 PM.
En Nogales y editada el 27/02/2026 05:18 PM.