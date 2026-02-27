CBP detiene 18 mil cartuchos y 4.5 libras de cocaína en garitas de Nogales

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizaron el aseguramiento de casi 18 mil cartuchos útiles para armas de fuego tipo fusil de asalto y más de 4.5 libras de cocaína en garitas de Nogales.La información fue confirmada por el encargado de despacho en la Dirección de Puertos para esta frontera por parte de CBP, el oficial J. Acuña, quien detalló que ambos casos fueron detectados durante operaciones diarias de inspección.Fue el equipo de Contrabando y Cumplimiento de Nogales quienes detuvieron un vehículo a revisión cuyo conductor intentaba introducir casi 18 mil cartuchos calibre 7.62x39 milímetros, munición comúnmente utilizada en rifles tipo AK-47.Al tener conocimiento de que dichos cartuchos son prohibidos en México, aseguraron el cargamento antes de cruzar la frontera.En un segundo evento ocurrido el mismo 24 de febrero, oficiales de CBP decomisaron más de 4.5 libras de cocaína, la cual se encontraba oculta en el interior de un vehículo conducido por un viajero.Las autoridades no detallaron en el informe preliminar el estatus legal de los conductores involucrados, pero confirmaron que ambos casos quedaron bajo investigación federal.Los decomisos forman parte de las operaciones permanentes de inspección en los puertos de entrada de Nogales, donde CBP mantiene vigilancia contra el tráfico de drogas, armas y municiones.