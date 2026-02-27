Conductora lesionada tras choque con patrulla en Prolongación Álvaro Obregón

Conductora lesionada tras choque con patrulla en Prolongación Álvaro Obregón
Una mujer resultó lesionada tras ser impactado su automóvil por una patrulla de la Policía Estatal cuando circulaba por la avenida Prolongación Álvaro Obregón, al sur de la ciudad.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/02/2026 05:09 PM.
En Nogales y editada el 27/02/2026 05:12 PM.