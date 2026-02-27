Conductora lesionada tras choque con patrulla en Prolongación Álvaro Obregón

Una mujer resultó lesionada luego de que su automóvil fuera impactada por una patrulla cuando circulaba sobre la avenida Prolongación Álvaro Obregón a la salida sur de la ciudad.De acuerdo con datos recabado en el lugar el sedán que conducía la fémina circulaba de norte a sur cuando fue impactado por una patrulla de la Policía Estatal, la cual presuntamente transitaba de sur a norte por el acotamiento de terracería.Tras el fuerte impacto, la conductora quedó atrapada por la presión del volante y la posición del asiento, por lo que fue necesaria la intervención de elementos del Cuerpo de Bomberos para liberarla.Paramédicos de Cruz Roja la estabilizaron en el lugar y posteriormente la trasladaron a un hospital para su valoración médica.Serán las autoridades correspondientes, en este caso el Departamento de Tránsito, quienes realicen el peritaje y el deslinde de responsabilidades, se desconocen mayores datos.