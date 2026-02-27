Exponen talento en Feria de Proyectos estudiantes de la Prepa Municipal

En un esfuerzo por vincular el aprendizaje académico con la comunidad y el arte, la Preparatoria Municipal “Omar Osvaldo Romo Covarrubias”, bajo la dirección de la maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez, inauguró con éxito su Feria de Proyectos cuatrimestral en las instalaciones del Museo de Arte de Nogales.
Estamos aquí en el Museo de Arte y nos trasladamos desde el Plantel Colosio y desde el Plantel de La Mesa para venir a proyectar el producto del trabajo que han llevado a cabo los maestros y maestras, y alumnos y alumnas de ambos planteles, expuso la directora ante el acto inaugural.
Aquí es el reflejo del trabajo constante que se llevó a cabo durante el cuatrimestre vigente, de ahí que quiero agradecer enormemente a las personas que me acompañan el día de hoy para hacer el corte del listón como símbolo de inauguración de esta Feria de Proyectos, agregó.
La ceremonia contó con la presencia de autoridades educativas y del plantel, al destacar Jorge Jiménez Padilla, delegado de la SEC en Nogales; la subdirectora Yolanda Domingo Curiel, el coordinador administrativo del plantel La Mesa Teodoro Escárrega, y Esteban Heredia, jefe del Departamento Académico.
Con el tradicional corte de listón dio inicio a un recorrido por los diversos stands, donde las y los jóvenes explicaron sus proyectos a la asistencia, con el reflejo del trabajo colaborativo entre docentes, alumnos y el apoyo fundamental de madres y padres de familia.
Muchas gracias, alumnos, porque sin el trabajo de ustedes esto no es posible; sin el trabajo y apoyo de sus padres, tampoco esto es posible. Gracias, maestros de La Mesa, maestros del Plantel Colosio y administrativos, recalcó la maestra Lydia Adelaida Gutiérrez Gómez.