Exposición digital 'Vida Cotidiana de Ambos Nogales' atrae público en Sonora

Un vistazo dentro de los hogares y las mentes de los Nogalenses de ambos lados de la frontera y su interacción con todo el estado de Sonora, se ofrece en la exposición digital “Vida Cotidiana de Ambos Nogales”, la cual puede localizarse dentro del sitio de internet del Museo de la Pimeria Alta de la ciudad hermana y este jueves tuvo su inauguración en el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes.En el evento se contó con la presencia de la directora de la jefa del departamento de Archivo en la Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora, Amparo Reyes, junto a la coordinadora del Archivo Municipal, Liliana Toledo, así como el Director del IMFOCULTA, Nadir Altair Del Cid y el jefe de Archivo Municipal, Jonathan Verdugo.Posterior a su participación sobre los pueblos sonorenses y la cultura alrededor de diferentes aspectos cotidianos, la doctora Reyes explicó que estos esfuerzos dan a entender el paso de la vida de los primeros pobladores a una sociedad industrializada, en donde existe un cambio no solo geográfico sino arquitectónico y material.
En los pueblos se requiere el trabajo de toda la familia, incluidos los niños y la gente mayor, para poder vivir y tener lo necesario para la vida cotidiana, pues ya en las ciudades los niños se van a ir a la escuela a estudiar, ya no van a trabajar. Los padres de familia iban a salir de su casa a trabajar, mientras que las madres ya se quedan a realizar labores de limpieza y ordenamiento del hogar, mencionó.
Mi pregunta siempre ha sido, bueno, si la vida era tan idílica, ¿por qué no nos quedamos así? ¿Por qué no seguimos durmiendo en catres? ¿Por qué no seguimos viviendo en casas de carrizo? Pues obviamente porque va a haber una mejoría en cuanto a la calidad y al nivel de vida. Y yo creo que comprender esas cosas pues es muy importante para las nuevas generaciones, sobre todo en aspectos de nuestra vida cotidiana que pues es algo muy tangible. Todos participamos de eso, agregó.