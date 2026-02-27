Exposición digital 'Vida Cotidiana de Ambos Nogales' atrae público en Sonora

La exposición digital “Vida Cotidiana de Ambos Nogales” fue inaugurada en el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, ofreciendo un recorrido histórico por la vida y transformaciones sociales de las comunidades de ambos lados de la frontera y su relación con Sonora.

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/02/2026 04:57 PM.
En Nogales y editada el 27/02/2026 05:01 PM.