Lleva Banco de Alimentos jornada de Lonches Escolares en Mascareñas

Con el compromiso de combatir la inseguridad alimentaria y fortalecer el desarrollo de la niñez en las zonas rurales, el Banco de Alimentos de Nogales (BAMX), bajo la dirección de Yomara Jacquez Pérez, llevó a cabo una exitosa jornada de entrega de desayunos nutritivos en la comunidad rural de Mascareñas.La actividad tuvo lugar este jueves en las instalaciones de la escuela primaria “General Vicente Guerrero”, donde el equipo del Banco de Alimentos, encabezado por la nutrióloga Michel Vargas, transformó una mañana ordinaria en una celebración de solidaridad y nutrición para las y los estudiantes.Durante la jornada, se distribuyeron aproximadamente 150 raciones de alimento, que, al superar la matrícula inicial de 100 alumnos, se permitió que los pequeños repitieran porción para asegurar que quedaran plenamente satisfechos.El menú, supervisado por el área de nutrición, consistió en plato fuerte sándwiches variados de ensalada de pollo, atún o jamón con queso, con acompañamiento de frijoles caseros, bebidas de jugo natural y agua para hidratación, mientras que de postre sirvieron una tradicional ensalada de bombón con fruta mixta en piña, durazno, cereza, manzana y uvas.Al precisar que el motor de la solidaridad son las voluntarias de apoyo, la nutrióloga Michel Vargas destacó que este proyecto nace del deseo de ver a la niñez nogalense crecer fuerte y feliz. Por lo que, hizo un agradecimiento especial al equipo del voluntariado en Olivia, Dolores, Cinthia, Martha y Araceli, quienes con su tiempo y dedicación se encargaron de la elaboración de cada alimento.Con esta acción en la zona rural al oriente de la ciudad, el Banco de Alimentos reafirma que la solidaridad es una cadena que se fortalece con cada eslabón, con la invitación a la comunidad y al sector empresarial a seguir en apoyo a estas iniciativas que impactan directamente en el bienestar de los futuros ciudadanos de Nogales.