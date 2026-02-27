Lleva Banco de Alimentos jornada de Lonches Escolares en Mascareñas

Lleva Banco de Alimentos jornada de Lonches Escolares en Mascareñas
Con el objetivo de combatir la inseguridad alimentaria en zonas rurales, el Banco de Alimentos de Nogales (BAMX), dirigido por Yomara Jacquez Pérez, realizó una jornada de entrega de desayunos nutritivos en la escuela primaria “General Vicente Guerrero” de Mascareñas.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/02/2026 04:26 PM.
En Nogales y editada el 27/02/2026 04:30 PM.