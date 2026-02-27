Más de 1,000 personas reciben servicios gratuitos en feria Sonora Atiende en Nogales

Cientos de nogalenses aprovecharon los servicios de las diferentes dependencias del gobierno del estado y del municipio de Nogales, Sonora, durante la feria de servicios “Sonora Atiende”, que se llevó acabo en las instalaciones de la escuela primaria Álvaro Obregón en la colonia San Miguel.Durante la feria, se ofrecieron diversos servicios a la comunidad, incluyendo Registro Civil que atendió a la mayoría de los visitantes siendo uno de los módulos más concurridos.También brindaron servicios e información la Agencia Fiscal del estado, y Tesorería Municipal quienes anunciaron los descuentos que aún siguen vigentes por pronto pago en este mes de febrero.Otros módulos de interés fue el de asistencia psicológica y odontología de la universidad Binacional al igual que el de vacunación del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras universidades.Titulares de diferentes dependencias y servidores públicos del estado y de este municipio hicieron e invitaron a la comunidad a aprovechar todos los servicios recalcando que son completamente gratuitos.Otros servicios que se presentaron fueron juventud y deporte, educación y trabajo, desarrollo y asistencia, protección animal, salud y bienestar, así como medio ambiente, vivienda, apoyo en especie.Se entregaron despensas, plantas y árboles, tambos metálicos, desayunos escolares por parte del DIF, kits de higiene femenina e información para la mujer.La seguridad pública hizo presencia en el lugar con módulos de la Policía Estatal y de la Comisaria de Nogales, brindando información preventiva, al igual que la Fiscalía Anticorrupción quien facilitó a los visitantes la información necesaria para denunciar a cualquier funcionario pública que haya cometido cualquier falta, abuso de autoridad o delito.Incluso mientras se llevaron a cabo dichos servicios se presentaron algunos programas artísticos bailables e instrucciones deportivas para mejorar la salud, se estimó que más de mil personas acudieron a la feria Sonora Atiende.