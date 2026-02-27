Más de 1,000 personas reciben servicios gratuitos en feria Sonora Atiende en Nogales

Cientos de nogalenses participaron en la feria de servicios “Sonora Atiende” en la escuela primaria Álvaro Obregón, donde dependencias estatales y municipales ofrecieron trámites, información y servicios gratuitos, incluyendo Registro Civil, asistencia médica, vacunación, apoyo educativo, ambiental y social.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/02/2026 05:21 PM.
En Nogales y editada el 27/02/2026 05:26 PM.