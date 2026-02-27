Resalta Conagua avances en inversión para saneamiento en Nogales

En un esfuerzo conjunto para modernizar la infraestructura hídrica en la frontera, el delegado de Conagua en Sonora, Rodolfo Castro Valdez, encabezó una reunión binacional para dar seguimiento al proyecto de saneamiento de Nogales.

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/02/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 27/02/2026 04:35 PM.