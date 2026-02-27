Resalta Conagua avances en inversión para saneamiento en Nogales

En un esfuerzo sin precedentes por transformar la infraestructura hídrica y ambiental de la frontera, el Delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Sonora, Rodolfo Castro Valdez, encabezó una reunión estratégica con autoridades de ambos lados de la frontera para consolidar el proyecto de saneamiento de Nogales.A través de una videoconferencia interinstitucional, representantes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y funcionarios de los tres niveles de gobierno dieron seguimiento a los planes de mejora y ampliación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, una obra que, aunque no se percibe a simple vista en la comunidad, representa el pilar del bienestar cotidiano para miles de familias nogalenses.La continuidad del proyecto busca visibilizar la importancia de la infraestructura sanitaria, con una red de servicios de alto impacto que garantiza que el agua utilizada en los hogares sea tratada adecuadamente, evitar focos de infección, proteger los mantos freáticos y asegurar un entorno saludable.
Cuando hay voluntad y trabajo en equipo, los grandes proyectos se cumplen, afirmó Castro Valdez, al resaltar que la cooperación binacional es la pieza clave para la estabilidad ambiental de la región.