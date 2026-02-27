Residente en colonia Esperanza reporta amenaza de muerte con arma de fuego

Un residente de la colonia Esperanza reportó a las autoridades que fue amenazado de muerte por un hombre armado y una mujer quien le dijo que ya había ordenado que lo “levantaran” si no se salía de un terreno.El reporte de seguridad pública detalla que siendo las 18:49 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Prolongación Bogotá de la colonia señalada donde reportaban amenazas con arma de fuego.En el lugar se entrevistaron con el reportante de nombre Francisco J. de 38 años de edad, el cual les manifestó que momentos antes al encontrarse en su domicilio le avisaron que una persona lo estaba buscando.Dijo que se trató de un sujeto abordo de un vehículo de color gris con negro y beige quien le comenzó a reclamar sobre un terreno mientras se colocaba lo que parecía ser un arma de fuego a la altura del pecho, amenazándolo de muerte si no se salía de dicho terreno.Por lo que de inmediato marcó al 911 para pedir ayuda, siendo en esos momentos que el agresor se retira del lugar, haciendo mención que la acompañante del agresor una mujer le gritó que ya le había hablado a alguien para que lo levantaran y desaparecieran.Ante el señalamiento los agentes, hicieron del conocimiento del caso al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.