Residente en colonia Esperanza reporta amenaza de muerte con arma de fuego

Un vecino de la colonia Esperanza denunció haber sido amenazado de muerte por un hombre armado y una mujer, quienes presuntamente le exigieron desalojar un terreno o sería “levantado”.

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 27/02/2026 05:06 PM.
En Nogales y editada el 27/02/2026 05:09 PM.