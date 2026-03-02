Agreden con bates a hombre y menor en hechos distintos en Nogales

Dos personas entre ellas un menor de edad fueron golpeadas por un grupo de personas quienes utilizaron bates de béisbol y maderos para agredirlos en dos hechos distintos suscitados en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 21:00 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al Hospital ISSSTESON donde reportaban a una persona lesionada.
En el lugar se entrevistaron con Fabián de 48 años, quien les manifestó que momentos antes se encontraba por fuera de su domicilio de la calle Matamoros de la colonia Fundo Legal a bordo de su vehículo Ford Fusión modelo 2014 de color gris cuando se vio sorprendido por tres sujetos.
Dijo que las personas traían bates de béisbol con lo que comenzaron a quebrar los cristales de su auto y golpear la carrocería para posteriormente bajarlo de su vehículo donde comenzaron a golpearlo, por lo que como pudo salió corriendo a introducirse a un domicilio para ponerse a salvo.
Posteriormente se trasladó por sus propios medios al hospital donde fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar.
En otro caso siendo las 21:55 horas elementos preventivos se trasladaron a la calle Misión Monterrey de la colonia Misión de Anza, donde reportaban a una persona lesionada a golpes.
En el lugar observaron a paramédicos de Cruz Roja que brindaban atención pre hospitalaria a un joven de 15 años de edad, el cual les manifestó que momentos antes al encontrarse caminando por dicho lugar le salieron al paso seis jóvenes con tablas de madera los cuales comenzaron a golpearlo,
Dijo que sintió un golpe en la cabeza cayendo al suelo y perdiendo el conocimiento en ese momento, retirándose sus agresores, siendo trasladado al Hospital IMSS Bienestar donde fue valorado de sus heridas que tardan más de 15 días en sanar.
En ambos casos los agentes le leyeron sus derechos como víctimas a los afectados informando de los casos al Centro de Atención Temprana para su investigación.