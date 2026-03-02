Agreden con bates a hombre y menor en hechos distintos en Nogales

Un adulto y un joven de 15 años resultaron con lesiones de consideración tras ser atacados por grupos de sujetos armados con bates y tablas; uno fue atendido en el Hospital ISSSTESON y el menor en el IMSS Bienestar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/03/2026 04:51 PM.
En Nogales y editada el 02/03/2026 04:53 PM.