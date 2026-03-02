Aseguran vehículo con reporte de robo en el extranjero y arma en “La Pirinola”

Elementos municipales localizaron una vagoneta Mazda CX90 abandonada con una pistola abastecida en su interior; al verificar en Plataforma México confirmaron que contaba con reporte de robo fuera del país

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/03/2026 04:55 PM.
En Nogales y editada el 02/03/2026 04:59 PM.