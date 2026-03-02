Aseguran vehículo con reporte de robo en el extranjero y arma en “La Pirinola”

Un vehículo que contaba con reporte de robo en el extranjero y un arma de fuego tipo pistola fueron asegurados por agentes de la policía municipal en la zona de “La Pirinola” en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 23:40 horas que elementos de la Policía Municipal al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre dicho parque recreativo observaron un vehículo tipo vagoneta de la marca Mazda CX90 de color gris con las puertas abiertas.
Al revisar y constatar que estaba en aparente estado de abandono buscaron al propietario sin localizarlo, por lo que al verificar la unidad se percataron de que en medio de la consola se encontraba un arma de fuego tipo pistola con su cargador abastecido.
Posteriormente al verificar la serie de la unidad en Plataforma México fueron alertados sobre un reporte de robo en el extranjero, lo que se hizo del conocimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación, quien ordenó que le vehículo y el arma de fuego fueran puestas a su disposición.