Defiende alcalde orden en permisos al comercio ambulante en Nogales

El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales rechazó que exista un exceso de permisos y aseguró que el ambulantaje crece de manera organizada, tras señalamientos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Nogales sobre caída en ventas

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 02/03/2026 04:23 PM.
En Nogales y editada el 02/03/2026 04:27 PM.