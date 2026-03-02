Defiende alcalde orden en permisos al comercio ambulante en Nogales

En Nogales todos los comerciantes pueden trabajar, de manera organizada y responsable se ha logrado darles la oportunidad a todos, al comercio ambulante y al establecido de esta ciudad, argumentó el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
Lo anterior luego de las declaraciones del Presidente de Canaco Nogales, Christian López, quien informó sobre la disminución de un 35 por ciento de las ventas del comerciante local establecido en el pasado mes de febrero, debido al exceso de permisos que otorga el Ayuntamiento al comercio informal.
El presidente municipal, argumentó que no existe un manual para medir esos porcentajes con exactitud. Y detalló que en Nogales el ambulantaje ha crecido sí, pero de manera organizada y responsable.
Ni la industria maquiladora tiene un manual para medir con la actitud que nos está diciendo el presidente de la Canaco. Yo creo que es un número que se le ocurrió y también creo que le falta bastante información, porque aquí yo estuve reunido con las personas, con los comerciantes y con la mayoría de los comerciantes fuimos muy responsables, como lo hemos hecho cada año, de asegurarnos que todos tengan derecho a vender y que sea un comercio organizado, explicó.
A lo mejor hubo por allí, eventualmente, unos dos o tres qué a lo mejor sí, no tuvieron sus ventas, pero hubo como unos diez o veinte que vendieron por lo presupuestado o por lo proyectado. Y esos comentarios obedecen a que se está dando un comercio efectivamente y se está promoviendo. Creo que podría decirlo de esa manera, pero claro que los organizamos, claro que lo planeamos y claro que todos tienen la oportunidad organizadamente de vender sus productos, recalcó.
El comercio, aquí en Nogales ha crecido, yo les he dado la oportunidad organizadamente, porque todos tienen derecho a vender y hacer organizadamente. No creo que vaya a bajar, o sea, todo es directamente proporcional, si tenemos una industria pujante, que es la manufactura, que está creando, entonces todo es inversamente proporcional. Entonces, pues bueno, se respeta los comentarios que se hacen y se dicen, pero pues no se valoran porque son muy subjetivos.
La cantidad de permisos, definitivamente que son, muy similares a los que han ocurrido en años anteriores, no hay un exceso de permisos, en lo absoluto, y como bien lo menciona el ciudadano presidente municipal, atendimos de manera muy responsable y muy directa, y muy a tiempo, el tema de las actividades que se van a llevar a cabo para el día catorce de febrero, como ya está previsto inclusive los del 10 de mayo. Ya está atendido, ya está determinado con los comerciantes de manera directa, pues ellos sí atendieron el llamado que hicimos al comercio organizado para atender este requerimiento, expresó Sedano.