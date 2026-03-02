Despojan a joven de su vehículo en colonia Los Encinos

Una persona fue víctima de sujetos supuestamente armado quienes lo despojaron de su vehículo en hechos ocurridos en calles de la colonia Los Encinos en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte de la policía municipal fue a las 17:35 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Andador 18 de la colonia señalada donde reportaban un despojo de vehículo.
En el lugar se entrevistaron con Gerardo de 19 años, quien les manifestó que momentos antes al encontrarse a bordo de su vehículo Hyundai Sonata modelo 2017 de color negro sobre la calle Ignacio de la Torre de la colonia Lomas de Nogales, lo sorprendieron tres sujetos.
Dijo que uno de ellos portaba lo que parecía ser un arma de fuego, diciendo que estaban buscando a una persona quien tiempo atrás les había robado un vehículo, por lo que se subieron con él al vehículo obligándolo que condujera para encontrar a dicha persona.
Mencionó que al no localizar al supuesto ladrón le dijeron que se quedarían con su vehículo hasta que pudieran encontrar el de ellos llevándose la unidad junto con su cartera, ante lo sucedido les fueron leídos sus derechos como víctima de delito, informando del caso al Centro de Atención Temprana para su investigación y seguimiento.