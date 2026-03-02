Despojan a joven de su vehículo en colonia Los Encinos

Un hombre de 19 años fue obligado por sujetos presuntamente armados a conducir su automóvil, el cual le fue arrebatado junto con su cartera; la Policía Municipal turnó el caso al Centro de Atención Temprana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 02/03/2026 04:39 PM.
En Nogales y editada el 02/03/2026 04:44 PM.