Destaca alcalde consolidación de Nogales como polo de inversión industrial

Nogales se consolida actualmente como un centro de atracción económica gracias a la evolución de la industria, la cual ha transitado de la maquila tradicional a los procesos de mentefactura avanzada, esto de acuerdo con el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, quien destacó la llegada de corporativos internacionales y la nueva tecnología que se aplica en lo local, trae buenas expectativas de crecimiento para la región fronteriza.
El munícipe señaló que la administración municipal actúa como un facilitador para la inversión de empresas, enfocándose en ofrecer servicios jurídicos y mantener los índices de seguridad, lo que, junto a la tranquilidad social, es un factor para que los inversionistas decidan colocar sus recursos y fortalecer la economía de la ciudad.
Uno lo que le toca es ser un facilitador para que esa inversión ya haya aquí y sobre todo mantener los índices de seguridad que le da tranquilidad a los inversionistas de venir a poner sus recursos y su economía aquí en Nogales, declaró el Alcalde.
Hay un proyecto que desde hace dos años estuvimos en México y estaba planeado para hacerse en el 2029 creo y lo iban a jalar para el 2027, dos años lo iban a jalar, sí, para que se hiciera esa inversión de una subestación aquí en Nogales. Eso va en buenas prácticas y va en buen curso y el Estado le está dando seguimiento junto con un servidor para la instalación de esa subestación eléctrica que ocupa y que se ocupa para alimentar o suministrar energía ante la eventualidad con la traición de inversión de llegadas de nuevas maquiladoras o expansiones de maquiladoras, mencionó.