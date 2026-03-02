Destaca alcalde consolidación de Nogales como polo de inversión industrial

El presidente municipal Juan Gim Nogales afirmó que la transición hacia la manufactura avanzada y la gestión de una nueva subestación eléctrica fortalecen el atractivo económico de la frontera para corporativos internacionales

Autor Daniel Torres el 02/03/2026 01:44 PM.
En Nogales y editada el 02/03/2026 01:58 PM.