Mesa del Agua reporta 74% de eficiencia en reparaciones durante febrero

Este lunes, se cumplieron 620 días del esfuerzo informativo y de atención directa a la ciudadanía de la Mesa del Agua e Infraestructura Social, encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales, junto al director del organismo operador Leonardo Sandoval Mendoza y el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, en donde se presentó un balance en las reparaciones y resoluciones de esta dependencia.
De acuerdo con la información ofrecida por el director del OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, el mes de febrero cerro con un 74 por ciento de eficiencia en reparaciones de agua potable, logrando 296 acciones, entre ellas 18 reparaciones de fugas en tuberías principales y 20 tomas domiciliarias en diversas colonias.
Cabe mencionar que cerramos el mes de febrero con un 74 de eficiencia, 296 acciones, 106 por resolver, siendo 18 reparaciones de fuga en tubería, 20 reparaciones de fuga en toma, y 30 de varios como son ajuste, reparación de válvulas, reparación de cruceros, revisiones, etcétera, mencionó Sandoval.
Además, informó sobre los avances en rehabilitación de los colectores de la calle Sonora en Chulavista, así como la instalación de válvulas en la zona de la Articulo 27, para garantizar el flujo, junto a un avance del 70% en la construcción de la zona de deshidratación de lodos en Los Alisos y la primera etapa por concluir de los pozos Coahuila y Héroes 2.
Son 30 acciones que tuvimos esta última semana, (5:28) que son la empresa de medidor en la calle Guamúchil, instalación de válvulas (5:33) de 6 pulgadas en el tanque artículo 27, cabe mencionar que son (5:38) válvulas reguladoras que hacían falta para poder regular lo que son las presiones (5:43) y tener un suministro más estable, comentó.