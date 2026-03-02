Mesa del Agua reporta 74% de eficiencia en reparaciones durante febrero

...

El alcalde Juan Gim Nogales encabezó el balance número 620 de la Mesa del Agua, donde OOMAPAS Nogales informó avances en fugas, drenajes y obras estratégicas

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/03/2026 02:08 PM.
En Nogales y editada el 02/03/2026 02:11 PM.