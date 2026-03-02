Orquesta de San Joselito integra su talento en Hermosillo junto a 10 agrupaciones estatales

El talento musical de la colonia La Mesa al sur de Nogales, Sonora, trascendió fronteras locales recientemente, cuando integrantes de la orquesta de San Joselito viajaron a Hermosillo para integrarse a un ensamble monumental, en donde se reunió a diez agrupaciones de diversos municipios como Nacozari, Guaymas, Cajeme y Hermosillo, entre otros, permitiendo a los jóvenes nogalenses medir su talento con músicos de todo el estado en un evento importante para su formación artística.
Para Juan Manuel Martínez, director de la orquesta y licenciado en música, ver a sus alumnos integrados en este nivel de profesionalismo tras tres años de trabajo es un logro que valida el esfuerzo diario en las aulas de San Joselito, por lo que el profesor destacó que participar en estas plataformas no solo es un reconocimiento su disciplina, sino una importante oportunidad para que los estudiantes comprendan la magnitud del mundo musical al que ahora pertenecen.
Es un orgullo muy grande, la verdad, que un alumno salga de lo habitual y sea considerado para participar en estos tipos de eventos, la verdad es que me siento muy orgulloso de cada uno de ellos, expresó el maestro Martínez.
Por su parte Valeria Gámez, quien toca violín y lleva tres años en San Joselito, compartió que la experiencia en la capital fue reveladora, ya que al haber trabajado con los maestros seccionales pudo perfeccionar muchos aspectos técnicos que desconocía, además de que el contacto con otros jóvenes de su edad, le permitió ver lo que se puede lograr con su instrumento.
Sé que todos lo podemos hacer, pero no creemos como en nosotros mismos. Pues el padre creyó en nosotros, no me imaginaba que iba a tocar un instrumento, pero pues con mucha disciplina y actitud lo estamos logrando, compartió Gámez.
De la convivencia pues me gustó conocer a muchos músicos que los ves en la calle y dices no te das cuenta si toca un instrumento, o sea no sabes. Y menos un contrabajo, no sabía yo quién era el contrabajista. Es como que wow, expresó García.