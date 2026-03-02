Orquesta de San Joselito integra su talento en Hermosillo junto a 10 agrupaciones estatales

...

Alumnos dirigidos por Juan Manuel Martínez participaron en un ensamble monumental con músicos de todo Sonora, experiencia que fortaleció su disciplina, confianza y aspiraciones dentro del ámbito musical

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 02/03/2026 01:57 PM.
En Nogales y editada el 02/03/2026 02:05 PM.