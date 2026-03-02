Refuerza Profeco Sonora vigilancia por Semana Santa y Mundial 2026

...

La delegada Ana Guízar Valenzuela informó que se intensificaron verificaciones en comercios, hoteles, restaurantes y gasolineras para evitar abusos durante la temporada vacacional y ante la expectativa del Copa Mundial de la FIFA 2026

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 02/03/2026 01:13 PM.
En Nogales y editada el 02/03/2026 01:18 PM.