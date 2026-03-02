Refuerza Profeco Sonora vigilancia por Semana Santa y Mundial 2026

Con el objetivo de evitar abusos contra los consumidores durante la próxima temporada vacacional, la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Sonora, Ana Guízar Valenzuela, informó que ya se encuentra en marcha el Operativo de Semana Santa 2026.
Durante su visita a Nogales, Sonora, Guízar Valenzuela destacó que las acciones de verificación se han intensificado en sectores clave para el consumo estacional y el turismo. Las brigadas de la dependencia mantienen presencia constante en pescaderías, mercados, supermercados, hoteles y restaurantes, así como en establecimientos de servicios básicos como gasolineras y gaseras.
Estamos en territorio de manera permanente para asegurar que los precios estén debidamente exhibidos, que sean claros y que no existan cobros indebidos al final de la transacción, señaló la funcionaria.
De ahí que, toda la atención administrativa y operativa se concentra en las oficinas centrales de Hermosillo, ubicadas en el cruce de las calles Pino Suárez y Serdán, zona de la antigua Plaza de los 100 Años. Sin embargo, hizo un llamado a los nogalenses a no dejar pasar sus denuncias en la plataforma virtual Concilianet para trámites y quejas sin necesidad de viajar a la capital, así como redes sociales para seguimiento directo de las actividades de verificación en campo.
Guízar Valenzuela celebró que las quejas en el Estado han mostrado una tendencia a la baja en el último año y medio, gracias a una mayor efectividad en las conciliaciones inmediatas entre consumidores y prestadores de servicios.