Anuncia INM actividades por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, el Instituto Nogalense de las Mujeres (INM) llevará a cabo diversas acciones en favor de las mujeres, incluyendo la entrega de reconocimientos a quienes han destacado por su aportación a la sociedad.
Daniela Pérez Esquer, titular del INM, informó que durante todo marzo, declarado como “Mes Morado”, se realizarán conferencias sobre empoderamiento, liderazgo y desarrollo integral, así como actividades que impulsen el fortalecimiento de las mujeres en todos los ámbitos.
El día 8 de este mes se conmemora el Día Internacional de la Mujer; por ello, invitamos a reflexionar sobre los avances logrados en la lucha por los derechos de las mujeres en el mundo. Nogales no es la excepción, expresó la funcionaria.
Asimismo, destacó que próximamente se entregarán reconocimientos a 11 mujeres que han sobresalido por su labor en favor del entorno social, como se realiza cada año.
Finalmente, convocó a las mujeres a aprovechar los programas gratuitos que ofrece la dependencia, como asesoría legal, atención psicológica, talleres de empoderamiento y acompañamiento para la creación de negocios, entre otros servicios disponibles.