Anuncia INM actividades por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del 8 de marzo, la titular Daniela Pérez Esquer informó que durante el “Mes Morado” se realizarán conferencias, talleres y la entrega de reconocimientos a 11 mujeres destacadas

