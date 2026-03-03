Aprueba Congreso de Sonora iniciativa “Escuelas Verdes” impulsada por Azalia Guevara

Con el objetivo de convertir los planteles educativos en centros de formación ambiental, la diputada local Azalia Guevara presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa “Escuelas Verdes”, la cual fue aprobada por unanimidad por el pleno.
La legisladora representante de Nogales y Santa Cruz en el Congreso de Sonora explicó que esta propuesta busca integrar acciones prácticas y cotidianas en el sistema educativo, desde nivel básico hasta superior, al fomentar el ahorro de agua y energía, la reforestación y el manejo adecuado de residuos sólidos.
Es una invitación a docentes, directivos y supervisores para enfocarnos en lo que significa ser una Escuela Verde: cuidar el agua, apagar las luces, plantar árboles y aprender a reciclar; queremos que el cuidado del medio ambiente se aprenda y se viva desde la escuela, señaló Guevara.
Ante esta situación, destacó la importancia de trabajar con las nuevas generaciones:
Los niños son los que más absorben estos temas, a veces los adultos ya estamos muy maleados, por eso es vital que desde el kínder vean el ejemplo tanto en la escuela como en sus hogares.
Adelantó que ya se planea un esquema de incentivos para premiar a los planteles más limpios o con mejores programas de reciclaje, además de una serie de pláticas informativas para capacitar a los estudiantes sobre las consecuencias del impacto ambiental.