Aprueba Congreso de Sonora iniciativa “Escuelas Verdes” impulsada por Azalia Guevara

La diputada Azalia Guevara logró el respaldo unánime del Congreso del Estado de Sonora para promover acciones ambientales en planteles desde nivel básico hasta superior

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 03/03/2026 08:12 AM.
En Nogales y editada el 03/03/2026 08:21 AM.