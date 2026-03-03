Capturan a dos tras persecución en vehículo con reporte de robo

Dos sujetos que fueron sorprendidos conduciendo un vehículo con reporte de robo fueron detenidos tras una persecución por agentes de seguridad pública en Nogales, Sonora.
El reporte policial detalla que siendo las 09:59 horas se informó al 911 sobre la presencia y ubicación de un vehículo que horas antes había sido robado el cual circulaba sobre la avenida Álvaro Obregón a la altura de la plaza pública busto a Colosio.
Se trató de un pick up Chevrolet S10 que era seguido por la reportante que tripulaba su auto particular de color blanco desde donde les señaló a elementos preventivos la unidad.
En el acto los agentes le solicitaron al conductor que descendieran de la camioneta, pero este hizo caso omiso a la indicación e imprimió velocidad dándose a la fuga, siendo perseguido y alcanzado a la altura de la central camionera Estrella Blanca.
En el lugar el conductor descendió y huyó corriendo iniciándose la persecución a pie por una agente, situación que fue observado por una unidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quienes apoyaron a la policía, logrando de inmediato la detención de Miguel A. "N" de 29 años.
Mientras que el acompañante o copiloto fue detenido dentro del vehículo identificándose como Benigno "N" de 51 años, asegurando en el lugar el pick up Chevrolet S-10 modelo 2001 de color azul marino.
La reportante de nombre Edelia de 58 años, manifestó a las autoridades que el vehículo recuperado pertenece a su jefe el cual le habían robado a ella misma del estacionamiento del Casino Caliente el día anterior.
Ante lo sucedido procedieron a dar aviso al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que los detenidos fueran puestos a su disposición y que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5.