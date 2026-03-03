Capturan a dos tras persecución en vehículo con reporte de robo

Los sujetos fueron detenidos luego de intentar huir por la avenida Álvaro Obregón y ser alcanzados a la altura de la central camionera Estrella Blanca; el pick up había sido robado del estacionamiento del Casino Caliente

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/03/2026 04:31 PM.
En Nogales y editada el 03/03/2026 04:39 PM.