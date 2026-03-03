Celebra 55 años el Jardín de Niños “Club Activo 20-30”, pilar educativo de Nogales

En una ceremonia cargada de nostalgia, reconocimiento histórico y compromiso educativo, el Jardín de Niños “Club Activo 20-30” celebró su 55 aniversario, consolidándose como una de las instituciones pilares en la formación inicial de la niñez nogalense; el evento reunió a autoridades educativas, fundadores y familias para honrar un pasado de filantropía y proyectar un futuro de excelencia académica.
El momento cumbre de la memoria histórica estuvo a cargo del ingeniero Leonardo Sandoval Sánchez, integrante del desaparecido Club Activo 20-30 Internacional, quien relató cómo la agrupación de jóvenes empresarios decidió, por unanimidad, donar su casa club para convertirla en un jardín de niños, al buscar el destino más edificante para la ciudad.
“Hicimos una escrituración formal para garantizar que nadie tocara la propiedad”, recordó el ingeniero, al destacar que los 1,300 metros cuadrados originales fueron posteriormente ampliados con una edificación de dos pisos gestionada ante el CAPFCE en la década de los 80, y ver el desarrollo actual del plantel es una satisfacción personal y ratificar que los buquis se lo merecen todo.
Participó también la señora Bárbara Estela Guzmán López, integrante de la primera generación de egresados de este plantel e hija de la ya fallecida Eudosia López de Guzmán, vicepresidenta del Comité Pro-Construcción del Jardín de Niños Federal en la colonia Lomas de Fátima, quien manifestó que el plantel también ha sido sede de la formación inicial de sus hijos y ahora de sus nietos.
Al reconocer el preescolar como cimiento social, la maestra Rosa María Esquivel Mendivil, jefa del Sector 009 de Preescolar Federal, resaltó el impacto generacional de la escuela al señalar la presencia de exalumnos que hoy ven a sus nietos cursar en las mismas aulas.
A veces no imaginamos el impacto que tendrá la educación preescolar en un futuro; ellos son el presente, pero también el futuro de nuestro país, enfatizó Esquivel, al hacer un llamado a los padres a mantener la asistencia puntual de los menores.
Con el compromiso renovado, la directora del plantel y anfitriona, Dolores Guadalupe Argüelles Lara, cerró el evento con un mensaje de gratitud hacia la comunidad. Bajo su gestión, el jardín busca honrar su historia técnica y humana, así como mantener la infraestructura que alguna vez fue el sueño de un grupo de jóvenes y que hoy es la realidad educativa de cientos de niños nogalenses.
Como invitada especial participó la coordinadora de la Sección 28 del SNTE en Nogales, Janett Zamora Mendivil, así como el director municipal de Educación, Edgar Valadez Valdez, quienes ratificaron su respaldo y apoyo al plantel que ha servido por generaciones a la comunidad nogalense.
Como parte del programa se llevaron a cabo los honores a la bandera con la excelsa participación de escolta y banda de guerra con niñas y niños de preescolar, así como la alumna Alison Aidee Salmón Morales con el juramento a la bandera, y la participación de la exalumna Keitly Orozco, quien presentó el canto “Quiero ser esa mujer”.