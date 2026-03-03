Celebra 55 años el Jardín de Niños “Club Activo 20-30”, pilar educativo de Nogales

La comunidad escolar conmemoró el aniversario del plantel fundado por el desaparecido Club Activo 20-30 Internacional, destacando su legado filantrópico y el impacto generacional en la formación de la niñez nogalense

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 03/03/2026 10:01 AM.
En Nogales y editada el 03/03/2026 10:14 AM.