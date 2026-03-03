Confía Lorenia Valles Sampedro en revisión favorable del T-MEC

La legisladora afirmó que el proceso de evaluación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá avanza por buen camino, destacando la sólida relación comercial e histórica entre las tres naciones

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 03/03/2026 03:22 PM.
En Nogales y editada el 03/03/2026 03:24 PM.