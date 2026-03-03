Confía Lorenia Valles Sampedro en revisión favorable del T-MEC

De cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programada para mediados de este año, la senadora Lorenia Valles Sampedro afirmó que el proceso avanza por buen camino, al sustentar la sólida relación histórica y comercial que une a las tres naciones.
En su reciente visita a Nogales el pasado fin de semana, la legisladora precisó que ya se encuentran instaladas diversas mesas de trabajo para analizar los puntos clave del acuerdo y aclaró que este proceso no se trata de una renegociación, sino de una evaluación exhaustiva para verificar que se cumplan los objetivos planteados originalmente en el tratado.
Considero, con toda la información a la que hemos tenido acceso, que va por buen camino, señaló Valles Sampedro, al subrayar que la interdependencia económica es vital y recordar que México envía más del 80% de sus exportaciones a los Estados Unidos, mientras que el vecino país del norte destina más del 17% de sus exportaciones al mercado mexicano.
Apuesto y considero, con toda la información que hemos tenido acceso, que va por buen camino, México, Estados Unidos y Canadá tienen una tradición de relación histórica, una relación comercial muy sólida, muy fuerte, recalcó, al reconocer la fortaleza económica que significa Nogales para Sonora y para México en su competitividad global.
La representante morenista por Sonora en el Senado de la República reiteró su confianza en que el proceso llegará a “buen puerto” y hacer hincapié en que, más allá de los números, existe una larga historia de intereses compartidos y fraternidad que refuerza la viabilidad y el éxito continuo del acuerdo comercial más importante para la región.