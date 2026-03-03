Detienen a hombre tras amenazar de muerte a su patrón con cuchillo

El sujeto fue asegurado por la Policía Municipal en una parada de camiones sobre el camino El Bellotoso, luego de exigir 15 mil pesos y amagar a su empleador con un arma blanca

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/03/2026 04:42 PM.
En Nogales y editada el 03/03/2026 04:45 PM.