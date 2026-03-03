Detienen a hombre tras amenazar de muerte a su patrón con cuchillo

Una persona que amenazó de muerte a su patrón con un cuchillo a quien le exigió el pago de 15 mil pesos para retirarse fue detenido por agentes municipales al encontrarse en la parada del camión con el cuchillo en la mano.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 13:08 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al camino El Bellotoso sobre la carretera estatal, donde reportaban a una persona con un arma de fuego y un cuchillo en la mano.
Por lo que agentes municipales acudieron al lugar donde observaron a una persona del sexo masculino el cual coincidía con las características de la persona señalada a quien vieron portando un cuchillo en su mano derecha el cual se encontraba sentado en la banca de la parada de camiones.
Por tal motivo los agentes procedieron a abordar al sospechoso asegurando el cuchillo a quien dijo llamarse Daniel "N" de 43 años, a quien se le hizo de su conocimiento del reporte de la persona armada, realizando una revisión corporal sin localizarle ninguna otra arma, siendo detenido en el acto.
Fue en ese momento que los afectados se acercaron señalando que la persona detenida trabajaba para él y que momentos antes tuvieron una discusión laboral exigiendo la cantidad de 15 mil pesos como indemnización laboral, aceptando realizar el pago para evitar problemas.
Dijo que una vez realizado el pago dicha persona tomó un cuchillo del interior de un tracto camión amenazándolo de muerte a él y su hermano, para posteriormente retirarse a la parada de camiones, donde fue detenido.
El señalado fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, donde quedo a disposición de las autoridades ministeriales.