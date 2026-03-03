Mujer lucha por su vida tras ataque de perro en la colonia Bolívar

Una mujer de 52 años fue gravemente herida por su mascota de raza pitbull en su domicilio de la calle San Francisco; paramédicos de la Cruz Roja Mexicana la trasladaron de urgencia al hospital

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 03/03/2026 04:24 PM.
En Nogales y editada el 03/03/2026 04:31 PM.