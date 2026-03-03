Mujer lucha por su vida tras ataque de perro en la colonia Bolívar

Una mujer residente de la colonia Bolívar, fue atacada y lesionada de gravedad por su propia mascota, un perro de la raza Pitbull, quien le ocasionó decenas de heridas en diferentes partes de su cuerpo con múltiples fracturas, lesiones que la mantienen entre la vida y la muerte en Nogales, Sonora.
De acuerdo con los primeros reportes estos hechos se reportaron a los cuerpos de emergencias minutos después de las 11:00 horas, trasladándose a un domicilio de la calle San Francisco, donde autoridades y cuerpos de rescate tuvieron que entrar al rescate de la dama de 52 años, ya que esta ya no pudo abrirles.
Agente Municipales comisionados a la unidad de Bienestar Animal, en coordinación con paramédicos de la Cruz Roja Nogales, lograron entrar y auxiliar a la mujer quedando impresionados por la evidente ferocidad con la que fue atacada la mujer.
Se informó que para lograr entrar al domicilio los elementos buscaron la forma de abrir una venta pues por la puerta principal el feroz animal no se los permitió.
Los paramédicos lograron controlas las hemorragias, para un posterior trasladar a la afectada al hospital Centro Médico, donde los doctores se reservaron el estado de salud de la mujer, ya que presento múltiples lesiones que ponen en riesgo su vida.