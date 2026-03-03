Nogales, “capital industrial del estado”, afirma director de Index Hermosillo

En visita a esta frontera, Jesús Gámez García, director ejecutivo de Index Hermosillo, calificó a Nogales como la “capital industrial del estado” y reconoció el papel histórico que esta ciudad ha desempeñado en el desarrollo económico de Sonora y de todo México.
Gámez García destacó que la relación entre las asociaciones maquiladoras de la entidad es de profundo respeto y gratitud, al precisar que, para la industria en Sonora, Nogales es la hermana mayor.
Nosotros en Hermosillo existimos como Index gracias a Index Nogales; ellos nos ayudaron a fundarnos, afirmó.
Uno de los momentos más significativos de su intervención en el informe de la diputada local Marcela Valenzuela fue el homenaje póstumo a Marco Valenzuela, figura emblemática del sector en Nogales, a quien recordó con afecto como su mentor y asesor clave durante sus inicios en el liderazgo empresarial en 2007, destacando la confianza que le inspiró y las enseñanzas que hoy orientan su visión hacia la industria.
En respaldo a la labor legislativa, Jesús Gámez también aprovechó el espacio para reconocer el trabajo de la diputada local, al resaltar su capacidad de gestión y su labor “a ras de suelo” en beneficio de la comunidad nogalense, señalando que la creación de leyes y condiciones favorables es fundamental para que la industria siga avanzando.
El directivo recordó que la historia de la maquila en el país comenzó precisamente en este suelo fronterizo. “La primera maquiladora llegó a México aquí, a Nogales. Esa historia está en nuestro ADN, somos una ciudad de gente echada para adelante y esa visión es la que nos llevará a un mejor futuro”, expuso, augurando un mayor crecimiento logístico de la mano con las inversiones en infraestructura que actualmente impulsa el Gobierno del Estado.