Nogales, “capital industrial del estado”, afirma director de Index Hermosillo

...

Jesús Gámez García reconoció el papel histórico de la frontera en el desarrollo manufacturero de Sonora y destacó que 75 mil de los 215 mil empleos del sector en la entidad se concentran en esta ciudad

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 03/03/2026 08:21 AM.
En Nogales y editada el 03/03/2026 08:38 AM.