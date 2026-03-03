Refrenda Gobierno de la ciudad respaldo a la educación inicial

El director de Educación Municipal, Edgar Valadez Valdez, anunció mejoras en áreas verdes y sanitarios del plantel durante el 55 aniversario del Jardín de Niños en Lomas de Fátima, en coordinación con Index Nogales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 03/03/2026 03:24 PM.
En Nogales y editada el 03/03/2026 03:49 PM.