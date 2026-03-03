Refrenda Gobierno de la ciudad respaldo a la educación inicial

En el marco del 55 aniversario del Jardín de Niños “Club Activo 20-30”, ubicado en la colonia Lomas de Fátima, el Director de Educación Municipal, Edgar Valadez Valdez, reafirmó el compromiso del Ayuntamiento de Nogales con la mejora de la infraestructura educativa y el bienestar de la niñez.
Durante la ceremonia conmemorativa, que contó con la presencia de autoridades educativas, docentes y padres de familia, Valadez Valdez, agradeció la invitación a la directora Dolores Guadalupe Arguelles Lara, al destacar la importancia de ver a los niños como el presente de la sociedad, al subrayar que la inversión actual es la única vía para garantizarles un futuro próspero.
La verdad que estamos muy contentos siempre que visitamos una escuela. Nos pone muy contentos ver a nuestros niños, verlos con esa alegría, con un corazón puro, nos satisface bastante. Por parte de Educación Municipal, por parte del Ayuntamiento, el cual representa nuestro alcalde, el ingeniero Juan Francisco Gim Nogales, estamos muy comprometidos con la educación, con ustedes padres de familia y con nuestros alumnos, dijo.
Expuso que también serán beneficiarios de la rehabilitación de baños, toda vez que el plantel fue incluido en un programa de dignificación de sanitarios en colaboración con Index Nogales, en el cual beneficiarán a 15 escuelas de la localidad.
Valadez Valdez aprovechó su intervención para reconocer la labor incansable de padres y madres de familia y personal docente, al precisar que sin su función y compromiso “sería imposible lograr que las escuelas estuvieran en condiciones tan bonitas”, al aducir que la suma de esfuerzos entre gobierno y sociedad civil es clave para el éxito educativo.
Como parte del homenaje, reconoció a fundadores del plantel, cuya visión de donar el terreno hace más de cinco décadas ha permitido que miles de nogalenses inicien su formación académica en un espacio dedicado a pulir el talento infantil.