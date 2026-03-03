Se regularizan más de 25 mil contribuyentes en Nogales

Más de 25 mil contribuyentes se han regularizado en los primeros de meses del año con una excelente respuesta por parte de los nogalenses.
Julia Patricia Huerta Rivera, Tesorera Municipal de Nogales, Sonora, agradeció el compromiso de la población y recordó que marzo aún cuenta con excelentes descuentos para todos los que busquen regularizarse y anunció que para los que realicen sus pagos en Tesorería en los próximos días recibirán gratis una camiseta alusiva al 8 de marzo Día de la Mujer.
Nos fue muy bien, se regularizaron más de 25 mil contribuyentes, en estos primeros dos meses del año, hemos tenido una muy buena respuesta, y agradecemos por supuesto a los contribuyentes que han estado acercándose, y recordarles que los descuentos continúan en el mes de marzo.
Se trata del 15 por ciento de descuento pagando en línea a través de la página del municipio, heroicanogales.gob.mx, o el 10 por ciento de descuento pagando en cualquiera de los módulos, de atención al contribuyente que tenemos en la ciudad, es el de aquí del Ayuntamiento, Agencia Fiscal, Puertas del Sur, Desarrollo Urbano, Ruiz Cortines, y por supuesto también C4, explicó Rivera Huerta.
Se trata del 15 por ciento de descuento pagando en línea a través de la página del municipio, heroicanogales.gob.mx, o el 10 por ciento de descuento pagando en cualquiera de los módulos, de atención al contribuyente que tenemos en la ciudad, es el de aquí del Ayuntamiento, Agencia Fiscal, Puertas del Sur, Desarrollo Urbano, Ruiz Cortines, y por supuesto también C4, explicó Rivera Huerta.
Dijo que el pasado fin de semana tuvieron un excelente resultado en los módulos que colocaron en diferentes colonias con el “tesomovil”, dinámica que continuaran en varios sectores.
Muy bien, muy bien, hemos tenido una muy buena respuesta, vamos a continuar con esta dinámica del teso móvil para poder llevar a todas las colonias, igual en las maquiladoras, poder acercar los servicios, porque sabemos que a veces los horarios laborales no permiten moverse con tanta facilidad, entonces queremos facilitarles la tramitología. recalcó.
La tesorera aprovechó para informar que toda esta semana van a estar regalando unas bonitas camisetas por el 8 de marzo aquí en Tesorería para quienes quieran acercarse y quieran realizar su pago, van a tener también esta bonita camiseta como regalo.