Rinde protesta nuevo encargado del Registro Federal de Electores en el INE Distrito 02

En un acto que refuerza la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral (INE) en la región, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria de la 02 Junta Distrital Ejecutiva con sede en esta frontera.
Durante el desarrollo de la sesión, Ramón Alberto Juárez Carrillo rindió protesta formal como nuevo encargado de despacho en el cargo de la Vocalía del Registro Federal de Electores, una de las áreas más críticas para la atención ciudadana y la actualización del padrón electoral.
Como parte de una transición estratégica, Juárez Carrillo asume esta responsabilidad en relevo de Alexandro Tapia Félix, quien concluye su ciclo en esta sede tras recibir una nueva asignación profesional en el municipio de San Luis Río Colorado; cuya rotación forma parte de los movimientos del INE para fortalecer sus juntas distritales en el estado de Sonora.
En torno al respaldo institucional, el acto protocolario contó con la presencia y validación de los integrantes de la junta directiva al encabezar la ceremonia Emma Arellano Peñaloza, Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 02, que integra los municipios de Agua Prieta, Cananea, Naco, Fronteras, Bacoachi, Arizpe, Cucurpe, Magdalena de Kino, Imuris, Santa Cruz y Nogales como cabecera.
Se sumaron Martha Miranda Reyes, Vocal Secretaria y Andrés García, Vocal de Capacitación y Asistencia Electoral, además de Oscar Iván Pérez Meza, quien también desde el 1 de marzo rindió protesta como encargado de despacho de la Vocalía de Organización Electoral, al suceder en el cargo a Axel Torres Villegas.
Con este nombramiento, el INE Distrito 02 garantiza la continuidad de los servicios registrales y los preparativos técnicos que competen a la demarcación, al asegurar que la atención a la ciudadanía nogalense y de los 11 municipios del norte de Sonora que le competen, se mantenga bajo los estándares de eficiencia y legalidad que caracterizan al órgano electoral.