Rinde protesta nuevo encargado del Registro Federal de Electores en el INE Distrito 02

Durante sesión extraordinaria de la Instituto Nacional Electoral, Ramón Alberto Juárez Carrillo asumió la Vocalía del Registro Federal de Electores en relevo de Alexandro Tapia Félix

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 03/03/2026 03:49 PM.
En Nogales y editada el 03/03/2026 04:00 PM.