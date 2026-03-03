Vuelcan dos tráileres en hechos distintos en Nogales

Dos incidentes donde se involucraron camiones de carga que se volcaron al transitar por calles de Nogales, Sonora, se registraron la mañana de este martes.
Según datos preliminares el primero caso ocurrió sobre la avenida prolongación Álvaro Obregón, a la altura de la agencia de auto Volkswagen, al sur de esta ciudad donde un tráiler volcó.
La unidad de carga quedo sobre los carriles de circulación en la zona generando un caos vehicular en todo el sector y movilización de cuerpos de emergencia.
El segundo hecho se registró sobre la Carretera Federal 15, a la altura del puente que conduce al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), colonia Siglos XXI, donde la caja de un tráiler se desprendió de la unidad. En este caso, el incidente no generó mayores complicaciones en el tránsito.
Afortunadamente en ambos casos no se registraron personas lesionadas solo daños materiales y las afectaciones en la circulación vial.