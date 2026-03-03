Vuelcan dos tráileres en hechos distintos en Nogales

Dos incidentes registrados la mañana de este martes, uno en la prolongación Álvaro Obregón y otro sobre la Carretera Federal 15, dejaron únicamente daños materiales y afectaciones al tránsito

