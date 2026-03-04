Atendió Bomberos 138 emergencias en febrero en Nogales

...

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios Gustavo L. Manríquez reportó que los incendios de basura y maleza encabezaron las atenciones, seguidos por fugas de gas y siniestros en viviendas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 04/03/2026 03:46 PM.
En Nogales y editada el 04/03/2026 03:49 PM.