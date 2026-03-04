Atendió Bomberos 138 emergencias en febrero en Nogales

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios “Gustavo L. Manríquez” informó que durante el mes de febrero se atendieron un total de 138 servicios de emergencia en Nogales, Sonora, al reflejar una operatividad constante en la atención de incidentes que ponen en riesgo el patrimonio y la integridad de los nogalenses.
Bajo la dirección del Comandante y Jefe César Vélez, el departamento detalló que la mayor carga de trabajo se concentró en el combate a incendios en exteriores y la atención de riesgos domésticos. De acuerdo con el reporte mensual, los incendios de basura y maleza fueron la causa principal de movilización, con registro de 54 incidentes, lo que representa casi el 40% del total de los servicios.
La seguridad residencial sigue siendo un punto crítico para la corporación, durante el segundo mes del año, los elementos de bomberos respondieron a 19 reportes de fugas de gas, una de las llamadas más peligrosas por su potencial de explosividad y 17 incendios en casas habitación, lo que promedia casi un siniestro doméstico cada dos días.
Además de los incendios, la labor de rescate técnico fue notable ante el registro de 12 choques y volcamientos, así como un accidente ferroviario, lo que demuestra la capacidad de respuesta multidisciplinaria de los voluntarios.
El informe destaca que el 64% de los servicios, 89 llamadas, fueron canalizados a través del número de emergencias 9-1-1, consolidándose como el canal de contacto fundamental entre la ciudadanía y los cuerpos de rescate.
Con el llamado a la prevención tras el análisis de los datos, el Comandante César Vélez y el equipo de análisis general hicieron un hincapié en la Cultura de la Prevención, al considerar fundamental reforzar las acciones preventivas, especialmente en el manejo de desechos en lotes baldíos y la revisión constante de las instalaciones de gas en los hogares para reducir estas estadísticas.
Otros incidentes atendidos en menor escala incluyeron incendios en comercios, lotes baldíos, árboles, postes y derrames de líquidos, que completa así una agenda mensual de alta intensidad para los “traga humo” de la frontera.