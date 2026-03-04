Continúa en observación mujer atacada por su mascota; can permanece bajo resguardo

Trabajo conjunto entre Agentes de la Policía Municipal de Nogales y socorristas de la Cruz Roja lograron salvar la vida de mujer que fue atacada y lesionada de gravedad por su propia mascota el pasado martes, al día de hoy la mujer de 52 años residente de la colonia Bolívar sigue internada.
Se trata de Ivette Iriarte, quien fue ferozmente atacada y lesionada de gravedad por su mascota al interior de su casa donde dijo que su perro de la raza Pitbull de tamaño grande que responde como Benji, por razones desconocidas la atacó en varias ocasiones, provocándole multiples heridas en todo el cuerpo.
Se informó que Benji, momentos después fue asegurado y trasladado por el personal de la Unidad de Protección Animal al Centro de Atención Felina y Canina donde quedó bajo cuarentena, hasta el día de hoy se desconoce cuál será el destino de este can.
Cabe mencionar que fue gracias a los elementos de la Policía Municipal comisionados a la unidad de Bienestar Animal y socorristas de la Cruz Roja Nogales, quienes en atención al llamado entraron al domicilio a través de una ventana para brindarle los primeros auxilios a la afectada quien debido a la gravedad de sus lesiones ya no pudo abrirles la puerta.
Estos hechos registrados minutos después de las 11:00 horas del martes 3 de marzo, al interior del domicilio marcado con el número 170 de la calle San Francisco, de dicho sector.
Se informó que para ser estabilizada la lesionada fue trasladada de urgencia al hospital Centro Médico posteriormente fue llevada para continuar con su tratamiento al nuevo hospital del Seguro Social en la colonia Siglo XXI, donde se reporta estable, pero bajo vigilancia médica.
Hasta el momento no se ha emitido ningún informe oficial que explique el motivo del ataque o cual será el destino de este animal.