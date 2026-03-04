Continúa en observación mujer atacada por su mascota; can permanece bajo resguardo

La víctima sigue hospitalizada tras las graves lesiones sufridas en su domicilio, mientras el perro fue puesto en cuarentena en el Centro de Atención Felina y Canina en espera de que las autoridades determinen su situación

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 04/03/2026 03:49 PM.
En Nogales y editada el 04/03/2026 04:24 PM.