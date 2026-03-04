Delincuente roba y atropella a tres personas en la colonia Colosio

Dos personas adultas mayores y un joven de 18 años fueron atropellados por un delincuente quien primero los despojó de sus pertenencias y posteriormente los atropello en calles de la colonia Colosio en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 23:09 horas cuando elementos de Tránsito Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la calle Los Aztecas de la colonia Colosio, donde reportaban el atropellamiento intencional de tres personas.
En el lugar los elementos se entrevistaron con los afectados de nombre José A. de 63 años y su esposa Evangelina de 64 años, junto con César A. de 18 años, este último les manifestó que momentos antes caminaba por la calle Aztecas cuando un sujeto le pidió que se identificara.
Dijo que por temor sacó su credencial de elector y su cartera las cuales el desconocido le arrebató siendo en ese momento que su abuelo le hablo por teléfono aprovechando para alertarlo del despojó.
Dijo que al lugar acudieron sus abuelos para exigir al delincuente que le regresara sus pertenencias a su nieto, sin lograr recuperarlas, las tres víctimas se retirando por la calle siendo alcanzadas en ese instante por el criminal quien los atropelló con el vehículo de la marca Nissan de color gris.
Ante lo sucedido los lesionados fueron trasladado al hospital IMSS Bienestar con apoyo de paramédicos de Cruz Roja, lugar donde fueron valorados, el abuelo con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y la abuela con lesiones que ponen en riesgo la vida, resultando el joven afectado con lesiones leves.
Sobre este caso se informó al Centro de Atención Temprana para su seguimiento e investigación.