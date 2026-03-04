Delincuente roba y atropella a tres personas en la colonia Colosio

Dos adultos mayores y un joven resultaron lesionados tras ser despojados de sus pertenencias y embestidos intencionalmente por un sujeto a bordo de un vehículo en calles de la colonia Colosio

