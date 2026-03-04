Empleado de Coppel Soriana disparó a compañero y a mujer en tienda de Nogales

Un empleado de la tienda Coppel Soriana en Nogales, Sonora, acribilló a balazos a su compañero de trabajo tras rencillas laborales durante el ataque armado una mujer ajena al problema que se encontraba en dicha plaza comercial resultó con una herida de bala en una de sus extremidades.
El reporte oficial de seguridad pública detalla que siendo las 20:24 horas elementos de la Policía Municipal y de las diferentes corporaciones policial de la localidad fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la tienda departamental ubicada en dicha plaza donde reportaron a dos personas heridas por proyectil de arma de fuego.
En el lugar los agentes observaron a una persona del sexo masculino con uniforme de la tienda comercial el cual se encontraba tendido en el suelo siendo auxiliado por otro empleado, de la misma empresa manifestando llamarse Ronai de 24 años.
El afectado dijo a las autoridades que momentos antes al salir de trabajar un compañero de trabajo con quien tiene problemas en la empresa lo confrontó y le sacó un arma de fuego con la cual le disparó en repetidas ocasiones, cayendo al suelo.
El reporte detalla que en el lugar los agentes también lograron ubicar a una segunda víctima quien presentaba una lesión producida por proyectil de arma de fuego en una de sus piernas, misma que dijo llamarse Rosa M. de 21 años.
La joven mujer les narró que momentos antes observó a los dos masculinos discutir sacando uno de ellos un arma de fuego con la que le disparó al otro, sintiendo en ese momento dolor en su pierna, observando que se encontraba lesionada.
Señalando que el agresor armado huyó a fuerza de carrera con rumbo a la empresa Caffenio donde lo perdió de vista.
Fueron socorristas de la Cruz Roja quienes trasladaron al masculino al Hospital Kalitea ubicado en la colonia Kennedy frente a dicha plaza donde quedó internado con lesiones que ponen en riesgo su existencia.
Mientras elementos del Grupo Operativo de Seguridad Pública trasladó a la mujer herida al Hospital IMSS Bienestar.
Luego de la agresión elementos de las diferentes corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno realizaron varios recorridos por calles del sector Kennedy y sus alrededores en búsqueda del agresor el cual está plenamente identificado por las autoridades. Hasta el momento se desconocen mayores datos.