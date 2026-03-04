Empleado de Coppel Soriana disparó a compañero y a mujer en tienda de Nogales

Un trabajador fue atacado a balazos por un compañero tras presuntas rencillas laborales; una joven ajena al conflicto resultó lesionada y ambos fueron trasladados a hospitales de la ciudad

