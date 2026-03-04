Entregan nuevo equipamiento a Bomberos de Nogales

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales participó en la entrega de nuevo equipamiento al Cuerpo de Bomberos Voluntarios “Gustavo L. Manríquez”, destinado a fortalecer la capacidad de respuesta de esta corporación en la atención de emergencias en Nogales, Sonora.
Durante el evento, el presidente municipal agradeció al gobernador Alfonso Durazo Montaño por la asignación de recursos que hicieron posible la adquisición del equipo que será de gran utilidad para el trabajo que realizan los bomberos nogalenses.
A nombre de la comunidad nogalense debo agradecer al gobernador Alfonso Durazo Montaño por haber asignado el recurso para la compra de este material, que será de mucha utilidad para el desempeño de las funciones de nuestro heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizan una extraordinaria labor en tiempos de contingencia, expresó.
En el acto estuvieron presentes el comandante del Cuerpo de Bomberos, César Ramón Vélez; el representante de la Agencia Fiscal del Estado, Abraham Barrientos; así como Juan Carlos González, presidente del Patronato de Bomberos, entre otros invitados.
El alcalde reconoció la labor que realiza esta corporación en beneficio de la comunidad.
Estamos muy comprometidos con ustedes porque son piezas fundamentales para la seguridad de la población. Este equipo será de gran utilidad para fortalecer su labor y seguiremos trabajando de la mano para brindar un mejor servicio a la ciudadanía, destacó.
Asimismo, informó que la pick up Dodge Ram, modelo 2017, todoterreno, será destinada para atender zonas donde las unidades de gran tamaño no pueden acceder, además de apoyar en el combate de incendios forestales en distintos sectores del municipio.