Entregan nuevo equipamiento a Bomberos de Nogales

...

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó la dotación de “Quijadas de la Vida”, radios y una unidad todoterreno al Cuerpo de Bomberos Voluntarios Gustavo L. Manríquez, con inversión superior a 801 mil pesos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/03/2026 01:08 PM.
En Nogales y editada el 04/03/2026 01:11 PM.