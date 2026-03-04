Golpean a hombre y lo dejan grave en la colonia CTS-Croc

Un joven de 30 años fue trasladado al IMSS Bienestar con lesiones que ponen en riesgo su vida, tras ser agredido por al menos tres sujetos en calles de la colonia CTS-Croc

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/03/2026 04:32 PM.
En Nogales y editada el 04/03/2026 04:34 PM.