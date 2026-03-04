Golpean a hombre y lo dejan grave en la colonia CTS-Croc

Con lesiones que ponen en riesgo su vida fue llevado al hospital IMSS Bienestar una persona que fue golpeada por un sujeto en la colonia CTS-Croc.
De acuerdo con el reporte policial fue a las 18:28 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a dicho hospital donde reportaban a una persona lesionada a golpes.
En el lugar se entrevistaron con Guillermo de 30 años de edad, el cual les manifestó que al encontrarse caminando sobre la calle arroyo Celaya y Héctor Mayer de la colonia en mención le salieron al paso tres personas del sexo masculino, desconocidas para él.
Dijo que uno de ellos comenzó a golpearlo con pies y manos en todo el cuerpo, por lo que salió corriendo huyendo del lugar hasta llegar a su domicilio donde fue auxiliado por su madre quien lo trasladó a recibir atención médica.
Se informó que el afectado fue valorado con lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida, informando del caso al Centro de Atención Temprana para su seguimiento.