Impulsan estudiantes de Cecytes Nogales I dulces regionales con visión empresarial

Con el objetivo de rescatar las tradiciones culinarias del estado bajo una visión empresarial, estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytes), Plantel Nogales I, llevaron a cabo la primera prueba piloto de su proyecto denominado NüRA–Innovación Botánica y Anteproyectos de Importación.
Bajo el lema “Raíces sonorenses, esencia universal”, las alumnas emprendedoras Angélica Judith Quiñonez Contreras y María Ximena Garay Bolaños presentaron los avances en la elaboración de dulces artesanales regionales, una iniciativa que forma parte integral de su formación académica y técnica dentro de la institución.
Esta iniciativa se genera en el contexto de formación de la especialidad de Comercio Exterior, en la asignatura del sub-módulo 2: Elabora Anteproyectos de Importación, a cargo del docente Fernando Murrieta Cotri, con validación de parámetros en la maestra Karla Janett Machi German y en la coordinación del proyecto la maestra Erika Almanza Sepúlveda.
Como parte de un proceso de validación y sabor regional, la actividad consistió en una jornada de degustación y ensayo, donde compañeros y docentes tuvieron la oportunidad de probar los productos. El propósito central de este ejercicio fue obtener retroalimentación directa de los consumidores para perfeccionar las recetas y la logística de producción.
Esta etapa de prueba es fundamental para que las y los estudiantes ajusten detalles de sabor y presentación, para asegurarse que el producto cumpla con los estándares necesarios antes de escalar su emprendimiento escolar, quienes recibieron una felicitación especial del director del plantel Mauricio Pérez Gómez.
Como emprendimiento con identidad, NüRA busca posicionarse no solo como una opción de repostería artesanal, sino como una marca que proyecte la identidad de Sonora hacia nuevos mercados. Al precisar que, los comentarios recibidos durante este primer ensayo servirán de base para las próximas fases de desarrollo, donde se espera que las jóvenes formalicen su propuesta de negocio dentro del ecosistema estudiantil.
Con la promoción e integración de estas actividades, Cecytes Nogales I reafirma su compromiso de fomentar la creatividad y el espíritu emprendedor entre su comunidad, al brindar espacios donde la teoría del aula se transforma en proyectos tangibles con potencial comercial.