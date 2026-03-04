Presentan a nueva titular de Salud Municipal en Nogales

Con el compromiso de consolidar un trabajo coordinado en favor del bienestar de las familias nogalenses, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó una reunión con las regidoras integrantes de la Comisión de Salud en Cabildo, que preside Dora Alicia Ruelas, así como con la presidenta del DIF Nogales, Griselda Quintero Portillo, y funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento de Nogales, en el marco de la presentación formal de la doctora Viviana García Ruiz como nueva titular de la Dirección de Salud Municipal.
Durante el encuentro participaron también la síndica Edna Elinora Soto Gracia; el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz; el contralor Aldo Alejandro Martínez Varela; el comisario general de Seguridad Pública, Luis Arturo Corrales; el oficial mayor, Arturo Madrid Rosas; la tesorera municipal, Julia Patricia Huerta; y el director jurídico, Juan Manuel Ruiz, quienes refrendaron su disposición de sumar esfuerzos en esta nueva etapa de trabajo.
En su mensaje, el presidente municipal destacó que la salud es un eje prioritario para la administración.
La salud de nuestras familias es un tema que nos une y nos compromete a todas y todos. Hoy iniciamos una nueva etapa en la Dirección de Salud Municipal, con el firme propósito de fortalecer la prevención, la atención primaria y la coordinación con las distintas dependencias, expresó el alcalde.
No se trata solo de una dependencia, sino de una responsabilidad compartida. Desde cada área del Ayuntamiento vamos a respaldar las acciones que permitan mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, puntualizó.
Asumo esta responsabilidad con vocación y sentido humano. Trabajaremos en fortalecer los programas de prevención, acercar los servicios de salud a las colonias y mantener una coordinación permanente con DIF y las distintas instancias municipales, señaló.
Queremos una Dirección de Salud abierta, sensible y resolutiva, que atienda de manera oportuna las necesidades de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, afirmó.