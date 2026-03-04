Presentan a nueva titular de Salud Municipal en Nogales

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó la reunión donde se formalizó el nombramiento de la doctora Viviana García Ruiz, con el compromiso de fortalecer la prevención y la atención primaria en la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 04/03/2026 11:53 AM.
En Nogales y editada el 04/03/2026 11:56 AM.