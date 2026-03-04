Reconocen a Cecytes Nogales I con estatuilla del Premio Estatal de la Juventud

En una ceremonia que marca un hito para la educación técnica en la frontera, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega oficial de las estatuillas del Premio Estatal de la Juventud, donde el equipo de “Gestión Ambiental” del Cecytes Nogales I fue reconocido como un referente de compromiso sustentable en la entidad.
El proyecto, que ya había recibido el estímulo económico a finales del año pasado, recibió finalmente el galardón físico que simboliza el esfuerzo de seis estudiantes: Yadel Mariana Moreno Bray, Monserrat Barrón Gutiérrez, Samantha Rocío Rubalcaba Betancourt, Siria Jazmín Ruiz Alvarado, Vanessa Veliz Serrano y Aran Ramón Cruz Mazón.
Para la maestra Érika Almanza Sepúlveda, coordinadora y guía de este esfuerzo, la ceremonia representó la culminación de años de trabajo extra y pasión docente. Almanza calificó la jornada como un “día especial” para el plantel, al destacar que este logro no solo pertenece a los alumnos, sino que deja un legado de jóvenes profundamente comprometidos con su entorno, bajo la dirección del maestro Mauricio Pérez Gómez.
El proyecto “Gestión Ambiental” no se quedó en la teoría y sus promotores implementaron acciones tangibles que hoy son modelo en su comunidad escolar con huertos escolares y captación de agua pluvial, campañas de reciclaje de PET y aluminio que han transformado la conciencia del plantel, uso de tecnología, como realidad virtual para la exposición de ecosistemas y videos educativos sobre la importancia de las abejas, así como la voz de la juventud hacia un futuro con calidad.
Durante el proceso, los estudiantes manifestaron que este premio es la recompensa a largas jornadas de trabajo y recursos propios invertidos, al precisar que, como jóvenes, tienen que dar más, porque se ha hecho mucho daño al planeta y merecen un futuro con buena calidad de aire y agua, apoyados también por el Instituto Municipal del Deporte a cargo de Glen Lizárraga Arredondo.
Este referente conmemorativo será resguardado en las instalaciones del Cecytes Nogales I, donde, más que un trofeo, el plantel lo asume como un símbolo de orgullo y un recordatorio permanente para las próximas generaciones de que la ciencia, la colaboración familiar y el respeto al medio ambiente son el camino hacia la excelencia.