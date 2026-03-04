Transito municipal de Nogales remueve autos abandonados para mejorar circulación y seguridad

La Dirección de Tránsito Municipal, encabezada por Eliseo Estrada Muñiz, intensificó el retiro de vehículos abandonados en la vía pública para mejorar la seguridad y liberar espacios en colonias como El Rastro

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 04/03/2026 03:39 PM.
En Nogales y editada el 04/03/2026 03:44 PM.