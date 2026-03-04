Transito municipal de Nogales remueve autos abandonados para mejorar circulación y seguridad

Con el objetivo de liberar las vías públicas y mejorar la seguridad en las colonias, la Dirección de Tránsito Municipal de Nogales, Sonora, encabezada por el comandante Eliseo Estrada Muñiz, reforzó los operativos de remoción de vehículos en estado de abandono en vía pública, conocidos popularmente como autos “maceta”.
Durante un operativo por la colonia El Rastro, específicamente en la calle Antonio Salanueva, las autoridades procedieron al remolque de unidades que sumaban meses de obstrucción en la calle, al señalar Estrada Muñiz que gran parte de estos vehículos son originados por talleres mecánicos que utilizan la calle como depósito de refacciones o “yunques” al aire libre.
El Jefe de Tránsito enfatizó que estas unidades no solo entorpecen el flujo vehicular y vuelven las calles más angostas, sino que se convierten en focos de infección por la acumulación de maleza y plagas, además de servir como refugio para personas con malas intenciones.
A los mecánicos les pedimos que sean responsables y renten locales adecuados, la vía pública es para el tránsito de los ciudadanos, de los estudiantes y de las unidades de emergencia, declaró el comandante.
Ratificó un llamado a los propietarios a tomar conciencia y colaborar con la limpieza urbana, de ahí que los operativos continuarán de manera permanente en sectores diversos de la localidad con prioridad a aquellos reportes donde se bloqueen rampas de discapacidad o zonas escolares.
Para reportar vehículos abandonados, la ciudadanía puede comunicarse al número de emergencias 9-1-1 o directamente a las oficinas de Tránsito Municipal al 631-162-5050.