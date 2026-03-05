Anuncian jornadas de esterilización canina en colonias de Nogales durante marzo

Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población animal, el Centro de Atención y Bienestar Animal dio a conocer el calendario de jornadas de esterilización canina que se realizarán durante el mes de marzo en distintos sectores de Nogales, Sonora.
La subcoordinadora del Centro de Atención y Bienestar Animal, Inés Ramos, informó que la primera jornada se llevará a cabo el 8 de marzo en la colonia Lomas de Nogales II, donde se brindará atención a 100 caninos.
La primera jornada será el 8 de marzo en la colonia Lomas de Nogales II, donde estaremos atendiendo a 100 mascotas, únicamente caninos, con previo ayuno de ocho horas, con su correa, collar y bozal en caso de que el perro sea nervioso o agresivo, explicó.
Para el día 22 de marzo, domingo, estaremos en la escuela de la colonia Las Acacias atendiendo también a 100 caninos. Los requisitos son los de siempre: ocho horas de ayuno; perritos pequeños en jaula; los más grandes con su bozal y correa; sin parásitos, garrapatas o pulgas, y ahí estaremos atendiéndolos, finalizó.