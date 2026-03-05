Arrestan a joven por amenazar con cuchillo a su madre y padrastro en la colonia Romanza

El sujeto de 25 años fue detenido por la Policía Municipal tras ser reportado por violencia familiar; presuntamente amenazó de muerte a sus familiares mientras se encontraba agresivo dentro del domicilio

