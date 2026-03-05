Arrestan a joven por amenazar con cuchillo a su madre y padrastro en la colonia Romanza

Un residente de la colonia Romanza fue detenido por la policía municipal luego de que agrediera a su madre y padrastro a quienes amenazó de muerte con un cuchillo en la mano.
El reporte policial detalla que siendo las 21:58 horas elementos preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran a la colonia Romanza, donde reportaban violencia familiar.
En el lugar fueron recibidos por un hombre quien dijo que en el interior se encontraba su hijastro de nombre Juan A. "N" de 25 años agresivo y drogado queriendo lesionarlos con un cuchillo.
Los agentes procedieron acercarse a la puerta del domicilio donde se encontraba una mujer recargada en la puerta desde donde era amenazada de muerte por su hijo.
El agresor al notar la presencia de los oficiales les pidió que se fueran porque les quitaría la vida a su madre y padrastro.
Los elementos comenzaron a persuadir a dicha persona para que arrojará el arma, accediendo a la indicación, ingresando al domicilio con autorización de la propietaria para colocarle los candados de mano siendo detenido.
Dicha autoridad dio aviso de lo anterior al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que la persona fuera puesta a su disposición junto con el arma impropia, para el deslinde de responsabilidades.