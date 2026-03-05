Ayuntamiento de Nogales responderá observaciones de la ASF sobre recursos federales

La tesorera Julia Patricia Huerta Rivera afirmó que el municipio está preparado para solventar observaciones por 34.5 millones de pesos, correspondientes a la auditoría del uso de recursos destinados a patrullas, camiones recolectores y obra pública

