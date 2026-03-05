Ayuntamiento de Nogales responderá observaciones de la ASF sobre recursos federales

El Municipio se encuentra preparado para dar respuesta técnica a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto al ejercicio de recursos federalizados, afirmó la tesorera Julia Patricia Huerta Rivera, una vez se dé la notificación oficial.
Así lo dio a conocer tras una comparecencia informativa al respecto con regidoras y regidores integrantes de las comisiones unidas de Hacienda, Cuenta Pública y Patrimonio, que preside David Ricardo Jiménez, así como de Transparencia, que preside Alfonso Heredia, al interior del cuerpo colegiado del Ayuntamiento de Nogales.
Huerta Rivera destacó que, aunque el tema ha generado debate público, en el ámbito administrativo existe la certeza de que los fondos fueron aplicados correctamente.
No hay señalamientos de que las obras no se realizaron, las obras están ahí, son de beneficio colectivo y los recursos se utilizaron de manera directa, puntualizó.
El monto observado es aproximadamente por 34.5 millones de pesos en el contexto que dichas observaciones representan una fracción mínima de un ejercicio presupuestal superior a los mil millones de pesos, cuyo destino de fondos se generó en compra de patrullas, camiones recolectores de basura y obra pública diversa, premisa que dejó ampliamente aclarada ante las y los ediles.
El fin de las auditorías es mejorar el ejercicio del recurso público, si falta una firma o un formato, aplicamos mecanismos para estandarizar y facilitar la fiscalización, logrando que el acceso a la información del gasto sea sencillo para todos los ciudadanos, señaló.