Contabilidad mantiene su relevancia pese al avance de la inteligencia artificial

Durante el conversatorio “Mujeres en la Contabilidad”, promovido por el Colegio de Contadores Públicos de Sonora en su Delegación Nogales, la Tesorera Municipal de Nogales, Julia Patricia Huerta Rivera, resaltó como ponente que la profesión contable vive un momento de fortalecimiento y relevancia, al desmentir las voces que vaticinan su desaparición ante el avance de la tecnología.
Es un evento muy bonito, estamos muy agradecidos con el Contador Aguirre por la invitación y, por supuesto, también con la Contadora Emma por la iniciativa de este conversatorio Mujeres en la Contabilidad, precisó, en el marco de las celebraciones por el Mes de la Mujer.
Dicen que la contabilidad es una carrera que ya está en desuso; lo decían cuando yo estaba estudiando, lo decían muchos años antes, y no es cierto, sigue siendo una carrera de relevancia y es un gran gusto poder coincidir con las futuras generaciones de la contabilidad, resaltó.
Dicen que la contabilidad es una carrera que ya está en desuso; lo decían cuando yo estaba estudiando, lo decían muchos años antes, y no es cierto, sigue siendo una carrera de relevancia y es un gran gusto poder coincidir con las futuras generaciones de la contabilidad, resaltó.
Cuando yo estaba estudiando, éramos seis mujeres en la carrera en el Tecnológico de Nogales, me da muchísimo gusto ver muchos rostros, mucha gente, muchas muchachas que están estudiando la carrera. La contabilidad ha sido el mecanismo de ingreso para muchas mujeres; fue esa carrera que nos albergó cuando recién podíamos empezar a estudiar, manifestó.
Comentaba que, al final, parte del trabajo es el equilibrio entre cumplir las leyes de disciplina financiera, pero también no perder de vista lo social, a través de la contabilidad y la tesorería se impacta en la vida de las personas, siempre tener como margen la ley, la técnica contable y el impacto social, expuso.
No creo que sea posible, el uso de la IA sí va a facilitar las cosas, hazme esta balanza con estos datos, el asunto es la interpretación de los datos; cómo transformo esos números en información, en políticas, en decisiones estratégicas para una empresa o un municipio, ahí es donde la IA no puede suplir el ingenio humano, comentó.
No creo que sea posible, el uso de la IA sí va a facilitar las cosas, hazme esta balanza con estos datos, el asunto es la interpretación de los datos; cómo transformo esos números en información, en políticas, en decisiones estratégicas para una empresa o un municipio, ahí es donde la IA no puede suplir el ingenio humano, comentó.