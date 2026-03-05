Contabilidad mantiene su relevancia pese al avance de la inteligencia artificial

...

Durante el conversatorio “Mujeres en la Contabilidad”, la tesorera municipal de Nogales, Julia Patricia Huerta Rivera, destacó que la profesión sigue siendo clave en la toma de decisiones estratégicas y en el impacto social dentro de instituciones y empresas

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 05/03/2026 02:11 PM.
En Nogales y editada el 05/03/2026 02:21 PM.