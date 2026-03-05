Continúa prófugo empleado de Coppel que baleó a compañero en plaza Soriana

Continúa prófugo de la justicia el empleado de Coppel que acribilló a balazos a su compañero de trabajo el pasado 3 de marzo en la plaza comercial Soriana de Nogales, Sonora.
De acuerdo con la información más reciente entorno al caso la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, asegura que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Nogales, continúan con su búsqueda.
Hasta la tarde del jueves 05 de marzo el criminal plenamente identificado habría logrado burlar a las autoridades que están tras su pista.
Se tiene conocimiento que el estado de salud de su víctima Ronai de 24 años sigue siendo reservado, pero estable. Se informó que el lesionado trabajó en dicha tienda en el área de optometría encargado de la venta de armazones, donde inició el conflicto con el agresor.
Tras su próxima captura el fugitivo podría enfrentar cargos por los delitos de homicidio e intento de homicidio calificado, por las heridas graves en perjuicio de Ronai quien se dice ya perdió uno de sus ojos, debido al disparo en la cabeza y continúa tratando de superar otras heridas en diferentes partes del cuerpo.
Así como las lesiones en contra de Rosa M de 21 años víctima colateral de dicho atentado.