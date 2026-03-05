Continúa prófugo empleado de Coppel que baleó a compañero en plaza Soriana

...

A más de dos días del ataque armado ocurrido el 3 de marzo en Nogales, el presunto agresor sigue sin ser localizado por la AMIC, mientras que la víctima permanece hospitalizada con estado de salud estable pero delicado

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 05/03/2026 04:48 PM.
En Nogales y editada el 05/03/2026 04:53 PM.