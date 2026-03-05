Destacan liderazgo femenino en conversatorio “Mujeres en la Contabilidad” en Nogales

En el marco de las conmemoraciones por el Mes de la Mujer, el Colegio de Contadores Públicos de Sonora en su Delegación Nogales llevó a cabo el conversatorio y encuentro titulado “Mujeres en la Contabilidad”, llevado a cabo en la sala Alexander Hamilton, del Fopin.
El evento subrayó la evolución del rol femenino, que ha pasado de la esfera doméstica a ocupar las posiciones de mayor jerarquía en el ámbito fiscal y financiero de la región.
Primeramente, es un orgullo contar con profesionistas de la contaduría que cada vez están fortaleciendo más al gremio. Sobre todo, gente con experiencia, gente entusiasta, y se ve que vienen muy fuerte las futuras generaciones, manifestó el presidente del organismo en Nogales, Jesús Aguirre.
Así como a Perla Fernanda Parra García, auditora de Gestión y miembro del Consejo Directivo 2025-2026; Lucero Patricia Estrada Zermeño, presidenta del Consejo Estudiantil del CCPN y Dulce María García Sandoval, vicepresidenta de Jóvenes Construyendo Jóvenes Nogales; además de Emma Lizette Maldonado Padilla, tesorera del Colegio, como moderadora, con precisiones puntuales de liderazgo femenino en el gremio.
Sobre todo, estamos teniendo muy presente que la mujer en la vida de la sociedad juega un papel fundamental, ya se acabaron los tiempos en que eran las amas de casa únicamente; ellas son una fuerza importantísima dentro de la sociedad, en el ámbito económico y sobre todo en el profesional, dijo.
En la contaduría tienen una presencia impresionante, ahorita el Colegio de Contadores Públicos de Sonora cuenta con una presidenta, que es la contadora pública Guadalupe Ruiz Durazo, así como vicepresidenta aquí en la delegación Nogales tenemos a la contadora pública Silvia Elena Parra García, y vienen empujando muy fuerte, agregó.
El evento cerró con una invitación abierta a profesionales del sector para integrarse al Colegio y elevar así los estándares de calidad de la contaduría en la frontera.