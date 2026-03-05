Detienen a conductor ebrio y a dos mujeres tras agredir a policías en la colonia Las Torres

El automovilista fue interceptado por conducir de forma errática y en aparente estado de ebriedad; su pareja y suegra intentaron impedir el arresto agrediendo a los oficiales, por lo que los tres fueron detenidos

