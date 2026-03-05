Detienen a conductor ebrio y a dos mujeres tras agredir a policías en la colonia Las Torres

Tras agredir a elementos de Seguridad Pública, el conductor de un vehículo, su pareja y su suegra los tres en avanzado estado de ebriedad fueron detenidos por las autoridades en Nogales, Sonora.
El informe policial detalla que minutos después de las 02:00 horas elementos municipales durante recorridos de prevención sobre la calle Flores Magón en la colonia Las Torres, observaron circular por la calle Torre Pisa un sedán Jetta color negro de manera errónea.
Por tal motivo le marcaron el alto dándose cuenta un elemento que el conductor despide un fuerte aliento alcohólico, por lo que le solicitaron que descendiera del vehículo explicándole que sería presentado ante el médico de guardia para determinar si era apto para conducir.
Fue en ese momento que descendieron de la unidad dos mujeres quienes comenzaron a agredir a los oficiales de manera verbal y física mientras que manifestaban que no se llevarían detenido al conductor amenazando a los oficiales con hacer una llamada y acabar con sus carreras policiales, interrumpiendo la labor y no permitiendo la detención del conductor, de manera violenta.
Por tal motivo en el acto fueron detenidas las de nombre Heidi "N" de 20 años y Paulina "N" de 37 años (novia y suegra del conductor respectivamente), al igual que al conductor de nombre Alexis "N" de 25 años, quienes al ser presentado ante el médico de guardia resultaron encontrarse todos en segundo grado de ebriedad.
Las agresoras y el conductor fueron trasladados al Centro de Atención Temprana con detenido, quien ordenó que fueran puestos a su disposición y que el vehículo fuera remolcado a los patios del corralón del C5.