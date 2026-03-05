Dos detenidos en Nogales por robo en Hotel San Luis y Oxxo, autoridades toman medidas

Un sujeto fue retenido por empleados de un hotel al intentar sustraer platos del área de restaurante, mientras que otro fue detenido tras robar mercancía de una tienda Oxxo; ambos quedaron a disposición del Ministerio Público

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 05/03/2026 04:27 PM.
En Nogales y editada el 05/03/2026 04:35 PM.