Dos detenidos en Nogales por robo en Hotel San Luis y Oxxo, autoridades toman medidas

Dos personas fueron detenidas en flagrancia de robo por empleados de diferentes comercios quienes hicieron su entrega a las autoridades en hechos distintos en Nogales, Sonora.
De acuerdo con el reporte policial alrededor de las 20:10 horas elementos preventivos se trasladaron a la calle González de la colonia Fundo Legal donde a la altura del Hotel San Luis observan a dos sujetos forcejeando, siendo uno de ellos señalado como quien sacó platos del hotel para robarlos.
El recepcionista del hotel, dijo a los agentes que el retenido entró y tomo un bote de basura del hotel y al cuestionarlo sobre eso le contestó que tiraría la basura, pero al revisar el bote se percató que contenía platos propiedad del área de restaurante del hotel siendo en ese momento que intentó huir del lugar siendo retenido.
Por tal motivo el de nombre Luis A. "N" de 46 años, fue entregado a los agentes quienes a su vez lo trasladaron al Centro de Atención Temprana con detenido.
En otro caso siendo las 22:05 horas agentes municipales acudieron a la tienda Oxxo Arboledas, sobre la avenida Tecnológico en la colonia la Granja, al trasladarse observaron cuando un empleado de la tienda seguía a distancia a una persona que señalaba como el presunto ladrón.
Siendo detenido en el acto el de nombre Miguel "N" de 33 años, señalado como quien momentos antes ingresó a la tienda con una mochila y tomó mercancía variada la cual introdujo a su mochila y se dio a la fuga empujándolo para salir del local.Por tal motivo marcó al 911 y lo siguió a distancia, los agentes revisaron al señalado encontrando en su mochila la mercancía robada ante lo sucedido fue llevado al Centro de Atención Temprana con detenido.Ambos sujetos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para el deslinde de responsabilidades.