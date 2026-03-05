Frente frío 39 provocará descenso de temperatura y posibles lluvias en Nogales

Durante las primeras horas del viernes ingresará el frente frío número 39, el cual propiciará un descenso en la temperatura, posibles lluvias y cielos nublados durante el fin de semana, por lo que el Ayuntamiento de Nogales exhortó a la población a tomar las debidas precauciones ante estos cambios en el clima.
De acuerdo con información difundida por la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que la temperatura descienda hasta 1 grado centígrado durante la madrugada del viernes, con una máxima de 20 grados, mientras que para el sábado se esperan nulas probabilidades de lluvia y cielo despejado.
Estas dependencias señalaron que el sábado se tendrá una temperatura mínima de 7 grados centígrados y una máxima de 21 grados; sin embargo, para el domingo y lunes se pronostican lloviznas, con probabilidades de 22% y 46%, respectivamente.
La Coordinación Municipal de Protección Civil recomendó a la ciudadanía evitar realizar ejercicios físicos al aire libre, proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, así como ingerir líquidos y alimentos ricos en vitamina C.
Asimismo, se sugirió acudir al médico ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria y evitar automedicarse, además de no exponerse por largos periodos al aire frío y abrigarse adecuadamente con ropa gruesa.
Con el objetivo de prevenir accidentes en los hogares, la dependencia exhortó a la población a no utilizar anafres ni braceros dentro de las viviendas para calentarse, mantener una ventana ligeramente abierta y dar mantenimiento a los calentadores ambientales.
También pidió a los nogalenses solicitar el apoyo de especialistas para revisar los aparatos de calefacción, tanto eléctricos como de combustible, a fin de evitar riesgos al momento de utilizarlos.
Finalmente, se alertó a automovilistas y peatones a no intentar cruzar arroyos ni calles consideradas de alto riesgo en caso de presentarse fuertes corrientes de agua durante las precipitaciones pluviales que se tienen pronosticadas.