Frente frío 39 provocará descenso de temperatura y posibles lluvias en Nogales

Autoridades municipales exhortaron a la población a tomar precauciones ante la llegada del sistema frontal que podría generar temperaturas de hasta 1 grado centígrado, cielo nublado y probabilidades de llovizna durante el fin de semana

05/03/2026 11:34 AM.
En Nogales y editada el 05/03/2026 11:45 AM.