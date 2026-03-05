Jóvenes nogalenses destacan a nivel estatal y reciben reconocimiento del alcalde

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales sostuvo un encuentro con jóvenes nogalenses que han destacado a nivel estatal por su talento, creatividad y compromiso social, reconociendo el esfuerzo que realizan para poner en alto el nombre de Nogales, Sonora.
Durante la reunión, celebrada en la Sala de Juntas de Presidencia, el presidente municipal conversó con Nereida Guadalupe Muñoz Barrera, ganadora del Premio Estatal de la Juventud 2025 en la categoría Aportación a la Cultura Política, la Democracia y los Derechos Humanos, así como con Daniela Guadalupe, ganadora del mismo reconocimiento en la categoría Arte Urbano, Dibujo y Pintura.
En el encuentro también se reconoció el logro de Rosa Josefina Arellano Alonso, estudiante de CECyTE Nogales II, quien obtuvo el primer lugar estatal en el XXXII Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2025, dentro de la categoría C (13 a 15 años), con una obra realizada en técnica de grafito.
El alcalde destacó que estos logros reflejan el talento y la capacidad de las nuevas generaciones en Nogales.
Es un orgullo ver cómo nuestras juventudes destacan a nivel estatal. Su talento, su creatividad y su compromiso social nos demuestran que en Nogales hay jóvenes que están construyendo un mejor futuro para nuestra comunidad, expresó.
Escuchar sus historias y conocer sus metas nos inspira a seguir impulsando oportunidades para que más jóvenes puedan desarrollar su talento y alcanzar sus sueños, añadió el presidente municipal.
Finalmente, el alcalde reiteró que el Gobierno de la Ciudad de Nogales continuará trabajando para generar programas y espacios que fortalezcan el desarrollo integral de la juventud nogalense.