Jóvenes nogalenses destacan a nivel estatal y reciben reconocimiento del alcalde

El presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales sostuvo un encuentro con ganadoras del Premio Estatal de la Juventud 2025 y con la estudiante Rosa Josefina Arellano Alonso, quien obtuvo el primer lugar estatal en el Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil, resaltando el talento y compromiso de la juventud de la ciudad

05/03/2026
Nogales